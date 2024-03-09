İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Bölgede En Büyük Sermayemiz Huzur

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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Allah'a hamdolsun şu anda bölgede en büyük sermayemiz, varlığımız huzur. Bu huzur iklimi bir rahmet bulutu gibi bölgeye bereket bırakıyor. Bunu görmek lazım." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ İl Özel İdaresi işbirliğiyle Elazığ'ın Arıcak ilçesi Üçocak beldesi ile Diyarbakır'ın Hani ilçesinin Çukur Mahallesi arasındaki 9 kilometrelik yolun yenilenerek hizmete girmesi dolayısıyla Üçocak beldesi Taziyeevi'nde tören düzenlendi.

Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, bugün mutlu olduklarını, daha önce var olan yolu uzun süre işlemez hale getiren bir zihniyetin bölgede olduğunu anlattı.

"Diyarbakır, Elazığ arasında hala kapalı yollar, köy yolları vardı. Niye? Elazığ Trafik Komisyonu karar almış, yol kapatılsın. Niye kapatılsın kardeşim? Bu yolda, bu bölgede emperyalizmin uşakları, maşaları var, buradan geçenlere zarar vermesin diye kapatılmış." ifadelerini kullanan Karaloğlu, bu yolun da fonksiyonu böyle kaybetmiş yollardan biri olduğunu belirtti.

Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Allah'a hamdolsun, şu anda bölgede en büyük sermayemiz, varlığımız huzur. Bunların hepsinin temelinde yakaladığımız bu huzur iklimi var. Bu huzur iklimi, bir rahmet bulutu gibi bölgeye bereket bırakıyor. Bunu görmek lazım. Diyarbakır'a, Elazığ'a bakın. Sağlıktan eğitime, tarımdan ulaşıma, turizme, sosyal hayata, sosyal hizmetlere hangi alana bakarsanız bakın. Bir mukayese edin geriye doğru, bu huzuru yakaladığımız dönemden öncekiyle bir mukayese edin, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. İşte bu yol, bu huzur ikliminin sonucudur. Bölgede yaşayan insanlar olarak Elazığlısı, Diyarbakırlısı, Arıcaklısı, Hanilisi, Diclelisi hep birlikte bu huzur iklimini gözümüz gibi korumamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Önümüzde 31 Mart seçimleri var. O zaman bu huzur iklimini devam ettirmenin ön koşulu belediyelerimizi, büyükşehriyle ilçesiyle iliyle tekrar inşallah AK Parti'mize vererek bu huzur ikliminin devamına katkı vermemiz lazım. Yoksa birileri gelir, yine bizi huzursuz eder. Yine yapılan bu yolları işlemez hale getirirler. Buna dikkat edelim. Yol için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yol medeniyet ve ticarettir. İnşallah yollarımız hep açık olsun."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, açılışını yaptıkları yolu geçmişte bildiğini aktararak, "Bu yolun yapılması benim ve köylülerimiz açısından son derece önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman da 2 kentin birbirine komşu iki kadim vilayet olduğunu anlatarak, artık komşu ilçelerini birbirine bağlayan hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Toraman, "Bu hizmetlerin yapılmasında destek verenlere şükranlarımı arz ediyorum. Açılışını yapacağımız hizmetler hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise bugün güzel bir hizmeti açmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, asfaltlanan 9 kilometrelik yolun hayırlı olmasını diledi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ve Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Karaloğlu, Sağlam ve beraberindekiler Arıcak ilçesinde taziyevinde vatandaşlarla bir araya geldi.