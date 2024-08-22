İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptı. Aktaş, etkinliklerin yapılacağı alanı gezip çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

22.08.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği alanda inceleme yaptı.

Danişment Gazi Mahallesi'ndeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na gelen Aktaş'ı, Muş Valisi Avni Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek karşıladı.

24-26 Ağustos'ta etkinliklerin yapılacağı alanı gezen Aktaş, Vali Çakır ve beraberindekilerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Aktaş başkanlığında "953. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Etkinlikleri Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Aktaş'a, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Kaynak: AA

Mehmet Aktaş, Malazgirt, İnceleme, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:45:47. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement