İçişleri Bakan Yardımcısı Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda, AFAD tarafından teslim edilen 3 bin 290 konutun 1000'ine ailelerin taşındığı ve altyapı çalışmalarının hızla ilerlediği belirtildi.

31.08.2024 21:47
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş ile kente gelen Karaloğlu, Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Kentte yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan Karaloğlu, daha sonra İçkale Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da afet sonrası yürütülen çalışmalar ele alınarak konut çalışmalarına ilişkin detayların paylaşıldığı toplantıda, yetkililer tarafından bölgede şu ana kadar sözleşmesi imzalanan 12 bin 495 konuttan 4 bin 366'sının kurasının çekildiği ve yapımının tamamlandığı, bu konutlardan 3 bin 290'ının hak sahiplerine verilmek üzere AFAD'a teslim edildiği ifade edildi.

AFAD tarafından hak sahiplerine anahtarları teslim edilen 3 bin 290 konutun 1000'ine ailelerin taşındığı, 774 konutta ise hak sahiplerinin fiilen ikamet etmeye başladığı dile getirilen toplantıda, konutların yanı sıra okul, sağlık ocağı, ibadethane, ticaret alanları, park, yeşil alan, spor alanları ve pazar yerleri gibi sosyal donatı alanlarının inşaatının da devam ettiği bölgede altyapı çalışmalarının da hızla ilerlediği; yol, atık su, içme suyu, yağmur suyu, elektrik, doğal gaz ve Telekom altyapı işlerinin yüzde 90'ının tamamlandığı, ilk 6 bin 40 konut için tüm altyapı çalışmalarının eylül ayı sonunda bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

Toplantı sonrasında heyet, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı mevkiinde bir kısmı tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilen ve hak sahiplerince ikamet edilen, bir kısmının ise inşa çalışmalarının devam ettiği Oğlaklı Deprem Konutları inşaat alanına ziyarette bulundu.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve beraberindekiler, yetkililerden brifing aldıktan sonra Kalıcı Deprem Konutları'nda ikamet eden bir aileyi evlerinde ziyaret etti, aile fertleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Karaloğlu'na, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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