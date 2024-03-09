İçişleri Bakanı: 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde 782 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde 782 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, belediye başkan adayı proje tanıtım toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelesini etkili ve kararlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.
İHA ve SİHA'ların verdiği güçle teröristlere ağır darbeler vurulduğunun altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İHA ve SİHA'larımızın verdiği güçle kırsalda operasyon sayımız 17 bin 757. Büyük, orta çaplı, küçük operasyon dağılımı bu polislerimizle. Yine jandarmamızın bölgesinde ise 3 bin 396. Toplam 21 bin 153 operasyon. Peki bu operasyonlarda ne olmuş, 782 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun 60'ı ölü. 601 sağ, 4 yaralı 117 teslim. Şimdi 2016 yılında bir yılda hain terör örgütü Türkiye'de 2 bin 322 eylem yapmış, geçen sene 88, bu yıl 8. Yanlış anlamayın ama duvara herhangi bir terör örgütünü övücü yazı yazsalar biz bunu 'eylem' diye yazıyoruz. Yani bu 88 eylemin içerisinde en az 20 tane duvara yazı eylemi var. Hepsini en hassas şekilde takip ediyoruz."
-" PKK'yı kastederek söylüyorum, sayılarını biliyoruz"
Teröristlerin sayılarını da bildiklerini anlatan Yerlikaya, "PKK'yı kastederek söylüyorum, sayılarını biliyoruz ama beni izleyenler bilir, bizim sınırlarımız içerisinde kaç terörist kaldığını ben hiç vermiyorum ama şunu söyleyeyim, artık son evreleri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlü bir sistem. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri. Onun kararlılığı azmi, onun cesareti, aynı zamanda Cumhur İttifakımızın da destek ve kararlılığını altını çizmemiz lazım." dedi.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar
FETÖ ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Son 9 ayda FETÖ'ye yönelik 4 bin 278 operasyon düzenlendi 6 bin 521 gözaltı 1350 tutuklu, 1353 adli kontrol. DEAŞ operasyonun sayısı 2 bin 599, 656 tutuklu, 481 adli kontrol, son terör örgütlerinin her birini tek çatı altında verdik. 407 operasyon, 734 gözaltı tutuklu ve adli kontrol.
Bir de bunları biliyorsunuz biz sözde lider takımlarıyla ilgili bunların kategori olarak ayırıyoruz. Bu süre içerisinde değerli arkadaşlar tüm terör örgütlerinde 46 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. 5'i kırmızı, 7 yeşil, turuncu ve 30'u gri."
-"128 terör eylemini Allah'a hamdolsun engelledik"
Yerlikaya, son 9 ayda bir çok terör eyleminin engellendiğini belirtti.
Terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"9 ayda engellenen terör eylemleri bakın 94'ü bombalı eylem olmak üzere 128 terör eylemini Allah'a hamdolsun engelledik. Bunun 107'si PKK, 19'u DEAŞ, 2'si sol. Maalesef engelleyemediğimiz, sizin de bildiğiniz üç eylem var. 1 Ekim İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasına saldırı girişimi, biliyorsunuz iki terörist orada etkisiz hale getirilmişti. 28 Ocak Santa Maria Kilisesi saldırısı iki terörist sadece ama sadece Cumhurbaşkanı'mız 24 saat demişti onu mahcup etmedik. 10 saat içerisinde bunları yakalayıp adalete teslim ettik. Yine menfur bir saldırı 6 Şubat Çağlayan Adliyesi saldırı girişimi. Ne oldu onlar? İki terörist orada kahraman polislerimizce etkisiz hale getirildi."
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde 782 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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