İçişleri Bakanı: 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar düzenlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar düzenlendi

İçişleri Bakanı: 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 56 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-49' operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda tefecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlendiği tespit edildi.

27.02.2024 09:25  Güncelleme: 09:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde eş zamanlı "Kafes-49" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütleri ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Görüntülerini de paylaştığı operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Operasyonlarda şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik ile vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar düzenlendi - Son Dakika
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