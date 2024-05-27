İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 27 Mayıs 1960 darbesi utanç verici

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına da insanlık adına da utanç vericiydi." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 1950'de Aydın'ın Çakırbeyli köyünden çıkan bir yiğidin, "Yeter söz milletindir" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başvekili seçildiğini ve büyük bir kalkınma hamlesi başlattığını hatırlattı.

Başvekil ile arkadaşlarının, görevde kaldıkları 10 yıl boyunca, Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi yolunda büyük hizmetlere imza attıklarını belirten Yerlikaya, "Ta ki o karanlık güne, tankların yürüdüğü ve milli iradenin ayaklar altına alındığı 27 Mayıs'a kadar. Yassıada günleri bu acı hikayenin en yürek burkan sayfasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Başta Adnan Menderes olmak üzere, aralarında bakanların, milletvekillerinin, komutanların ve bürokratların olduğu 592 vatan evladı 11 ay boyunca yargılandılar. Her biri hücrelerde, zindanlarda tutuldu, insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldılar.

Yaşananlar sadece demokrasi adına değil, adalet adına da insanlık adına da utanç vericiydi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 64. yılında, merhum Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."