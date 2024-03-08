İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte yapılan açılışta konuştu. Yerlikaya, belediyeciliğin değiştiğini ve 31 Mart akşamı yenilikçi bir belediye ruhunun geri geleceğini belirtti. Tiryaki ise Altındağlı vatandaşlardan destek isteyerek, güvenilir bir belediye başkanının önemine vurgu yaptı ve yüksek oy beklediğini dile getirdi.

08.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreceksiniz 31 Mart akşamı yenilik, inovasyon, her şeyin en iyisini ilk önce gösteren bir belediye ruhu tekrardan gelecek." dedi.

Bakan Yerlikaya, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile Karapürçek Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.

Tiryaki'nin Altındağ'ın her sokağını ezbere bildiğini belirten Yerlikaya, belediye başkanlığı sürecinde Altındağlı vatandaşlarla iç içe olduğunu söyledi.

Belediyeciliğin son çeyrek asırda değiştiğini belirten Yerlikaya, "Hepimiz değişiyoruz. Zaman, teknoloji, ihtiyaçlar değişiyor. 20 yıl önce 'sadece park istiyoruz' diyen sesleri duyduk, gördük. Şimdi çok daha farklı ihtiyaçlar var. Göreceksiniz 31 Mart akşamı yenilik, inovasyon, her şeyin en iyisini ilk önce gösteren bir belediye ruhu tekrardan gelecek." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Kalkınma, refah, zenginleşmemiz ve huzurumuz aslında yerelde başlıyor. Eğer belediyelerimizi o mührü kaynağı doğru kullanacak, hep sizinle beraber olacak şehir eminlerine teslim ederseniz bilin ki mahallelere, caddelere, sokaklara Allah'ın izniyle bereket gelecek, huzur gelecek. Altındağ'da 31 Mart akşamı sandıkları patlatıp Veysel Tiryaki'yi geçmişte aldığı yüksek oy oranlarından daha yüksek bir oranla getirmeye var mısınız? 31 Mart akşamı sandıkları açıldığında çok büyük bir oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediyesini Turgut Altınok'la kazanmaya var mıyız?"

"Güvenilir adamdan belediye başkanı olur"

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ise Altındağlı vatandaşlardan büyük destek beklediğini, Ankara'da en yüksek oyla belediye başkanı seçilmeyi arzu ettiğini dile getirdi.

Belediye başkanının şehrin en güvenilir adamı olduğunu ifade eden Tiryaki, "Bir yalancıdan, sözünde durmayandan belediye başkanı olmaz. Güvenilir adamdan belediye başkanı olur. 31 Mart'ta size hizmet edecek, sizin vergilerinizle oluşan belediye bütçesini harcayan bir adamı seçeceksiniz. Siz, kendi paranızı harcayan adamı seçerken ne kadar dikkatli olmanız gerekiyorsa o kadar hassas davranacaksınız, ona göre bir seçim ve tercihte bulunacaksınız." dedi.

31 Mart'ta önceki seçimlerde aldığından daha yüksek oy beklediğini tekrarlayan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Kazanmayla ilgili hiçbir şüphemiz yok ama neden yüksek oy diyorum? Benim boyumu aşan işler var Altındağ'da yapılması gereken. Hastane istiyorsunuz doğru mu söylüyorum? Bütün mahallelere sağlık ocaklarını yaptık ancak 200 yataklı hastaneyi ben yapamam. 'Yaparım' dersem de yalan söylemiş olurum. Kim yapacak bunu? Hükümet. Siz ne kadar yüksek oy verirseniz, oraları gidip rahatsız etmem için yüksek oy istiyorum ben. Metroyu getirmek için istiyorum oyları."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki ile birlikte seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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