İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Batman'daki Operasyonda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Batman'daki Operasyonda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24.06.2024 08:50
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Sultan Dağ ile Zeynep Nibat'ın Batman'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edilen iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında, "Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cudi Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristler Batman ili Gercüş ilçesi kırsalında etkisiz hale getirildi" dedi.

Beritan Amara (K) adlı Sultan Dağ, Zeynep Cüdi (K) adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili Merkez ilçesinde 07 Kasım 2016'da düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018'de Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 09 Aralık 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP'li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019'da Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020'de Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP'li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.

Ali Yerlikaya ayrıca, bayram tatili süresince 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri kategoride olan toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Batman\'daki Operasyonda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Batman'daki Operasyonda 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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