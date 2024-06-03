İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni\'nde konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerinin etik değerlere bağlı kalması ve hukukun üstünlüğüne riayet etmesinin önemine vurgu yaptı. Yerlikaya, 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ve 100 yılı aşkın cumhuriyet tecrübesine sahip olan Türkiye'nin büyük bir medeniyetin temsilcisi olduğunu belirtti. Bakan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını diledi.

03.06.2024 15:59
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerimizin bu kutsal görevlerini ifa ederken, etik değerlere bağlı kalması, tek bir vatandaşımızın dahi gönlünü incitmemesi, doğruluk, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne harfiyen riayet etmesi büyük önem arz etmektedir." dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2 bin 200 yıllık kadim devlet geleneğine, kutsal vatandaki 1000 yıllık hakimiyete ve 100 yılı aşkın cumhuriyet tecrübesine sahip olan büyük bir medeniyetin temsilcileri olduklarını belirtti.

Bu yüksek medeniyetin, "ahlak" ve "erdem" kavramlarının üzerinde yükseldiğini ifade eden Yerlikaya, Mevlana'nın, "Bütün cihanı araştırdım. Güzel ahlaktan daha üstün bir liyakat bulamadım" sözüyle, her insanda ve her kamu çalışanında bulunması gereken en önemli hasleti de vurguladığını söyledi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 600 bini aşkın personelle çok büyük bir aile olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Asırları aşan çok köklü geleneklere sahibiz. Emniyet teşkilatımız 179, jandarma teşkilatımız 185 yaşında. Yüce dağların başında terörle mücadele ederken vatandaşlarımızı sarıp sarmalamak da ıssız sokaklarda suçlularla mücadele ederken aydınlık geleceğimiz olan yavrularımızı korumak ve güven vermek de bizlerin görevi. Hiç şüphesiz ki kamu gücünü kullanan kolluk kuvvetlerimizin bu kutsal görevlerini ifa ederken, etik değerlere bağlı kalması, tek bir vatandaşımızın dahi gönlünü incitmemesi, doğruluk, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne harfiyen riayet etmesi büyük önem arz etmektedir."

Merhum şair Sezai Karakoç'un, "Devleti adalet, adaleti de ahlak eksenli medeniyet ayakta tutar." sözünü anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere açtığı ufukla, milletin efendi olduğu bilinciyle, mülki idare amirlerimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz, bakanlık merkez, taşra teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımızda görev yapan personellerimiz bu anlamlı eğitimi alacaklar. İşbirliği protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu - Son Dakika

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