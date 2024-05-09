İçişleri Bakanı: Hatay\'da 10 bin 831 depremzede yeni konutlarına kavuştu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da hak sahibi 10 bin 831 depremzedeye yeni konutlarının teslim edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası diğer illerde olduğu gibi Hatay'da da konut seferberliğinin devam ettiğini belirtti.

Hatay'ın ihya ve inşası için 15 farklı noktada kalıcı deprem konutları inşasının sürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "100 bin 335 deprem konutu yapımının gerçekleşeceği Hatay'da, hak sahibi 10 bin 831 depremzedemiz yeni yuvalarına kavuştu." bilgisini verdi.

Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Hatay'ı eskisinden daha görkemli, daha güvenli, daha canlı bir şehir haline getiresiye kadar bize durmak, dinlenmek yok.' İlk aydınlatılan Kurtuluş Caddesi inşallah, Türkiye Yüzyılı'nı da aydınlatacak. Hatay'ın karanlıkta kalmasına müsaade etmedik ve asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.