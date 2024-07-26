İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mübarek cuma günü Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü görüntüleyen TRT ekibine saldıran İsrail'i şiddetle kınıyorum. Birilerinin yaptığı alkışlara aldanmayın. Ne yaparsanız yapın tarih önünde zalim ve soykırımcı olarak anılacaksınız. Saldırıya uğrayan kameraman kardeşimize ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Biz, mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."