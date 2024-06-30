İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru için başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ev'in, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Yerlikaya mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.