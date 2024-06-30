İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru için başsağlığı diledi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şehidin görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti.

30.06.2024 11:18
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ev'in, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu anımsattı.

Yerlikaya mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru için başsağlığı diledi - Son Dakika


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