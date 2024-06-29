İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Sibergöz-47' Operasyonlarında 97 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Sibergöz-47' Operasyonlarında 97 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen 'Sibergöz-47' operasyonlarında 97 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda suçtan elde edilen mal varlığı değerlerine el konuldu ve çeşitli suçlarla ilgili deliller ele geçirildi.

29.06.2024 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen "Sibergöz-47" operasyonlarında 97 şüphelinin yakalandı?ğını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarını işleyen zanlıların yakalanması amacıyla "Sibergöz-47" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda banka hesaplarında 21 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 97 şüpheli yakalandı?.

Suçtan sağlanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin lira değerindeki 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

Ağrı merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, başkalarına ait kripto para hesaplarını para karşılığında temin ederek yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları, suçtan sağlanan paraları, banka hesapları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Antalya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan zanlıların, kendilerini "yatırım danışmanı" diye tanıtarak iletişime geçtikleri kişilerin "Forex yatırımı/yüksek kazanç" vaadiyle mobil uygulamayı indirmelerini sağladıkları, uygulamada var olmayan getirileri gösterip elde edebilmeleri için "dosya masrafı, vergi ücreti" gibi adlar altında para isteyerek haksız kazanç sağladıkları saptandı. Ayrıca şüphelilerin, kimlik bilgilerini illegal yollarla ele geçirdikleri çeşitli meslek gruplarından mağdurları taciz ve tehdit ettikleri, çeşitli devlet kurumlarını asılsız ihbarlarla hedef alıp bu kişilerin mağduriyetine sebep oldukları belirlendi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonlara ait görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Antalya, Mersin, Ağrı, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Sibergöz-47' Operasyonlarında 97 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 07:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Sibergöz-47' Operasyonlarında 97 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement