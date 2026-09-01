İçişleri Bakanı Çiftçi, Gürcistan'da Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret ederek büyükelçi Arı ile görüştü, mevkidaşıyla kültürel mekanları gezdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Mustafa Türker Arı ile görüşen Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Bakan Çiftçi, Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Tiflis'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Çiftçi'ye temaslarında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da eşlik etti.