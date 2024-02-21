İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: DEAŞ'a yönelik operasyonda 47 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı: DEAŞ\'a yönelik operasyonda 47 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Bozdoğan-6 operasyonunda, 5 ilde eş zamanlı olarak 47 DEAŞ zanlısının yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin teröristlere göz açtırmayacağını ve mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

21.02.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan Bozdoğan-6 operasyonunda 47 zanlının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa il emniyet müdürlüklerince düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten İstanbul'da 22, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 15, Adana'da 2 ve Bursa'da 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"1 Haziran 2023'ten günümüze kadar DEAŞ'a yönelik toplam 1162 operasyon düzenlendi, operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı." bilgisini paylaşan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, paylaşımında Bozdoğan-6 operasyonuna ait görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA

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