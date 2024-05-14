İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 56 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-38' operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

14.05.2024 17:44
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-38' operasyonlarında 56 şüphelinin yakalandığını" duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "BOZDOĞAN-38" operasyonuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek" dedi.

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu Şanlıurfa'da 45, Hatay'da 10, Denizli'de 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğunu belirten Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 56 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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