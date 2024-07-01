İçişleri Bakanı: Kayseri'deki Olaylara İlişkin 67 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kayseri'deki Olaylara İlişkin 67 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaparak, Suriye uyruklu bir şahsın küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunması üzerine çıkan olaylarda 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, hukuk devleti olan Türkiye'nin suçlularla mücadelesini sürdürdüğünü ve halkın kamu düzenini gözetmeden zarar vermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

01.07.2024 15:21
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İçişleri bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin, "İnsani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır" açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de, bir Suriyelinin küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine dün gece yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "67 kişinin gözaltına alındığını" duyurarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır.

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.  Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Kayseri'deki Olaylara İlişkin 67 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Kayseri'deki Olaylara İlişkin 67 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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