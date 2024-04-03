İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Malatya Doğanşehir'de 4,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Malatya'daki Depremde Olumsuz Bir Durum Yok - Son Dakika
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