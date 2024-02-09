İçişleri Bakanı: Mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ve sesli uyarı cihazı kullananlara 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ve sesli uyarı cihazı kullananlara 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandı

İçişleri Bakanı: Mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ve sesli uyarı cihazı kullananlara 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ocak ayında yapılan denetimler sonucunda, mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ya da sesli uyarı cihazı kullanan 1433 sürücüye toplamda 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, bu tür cihazları kullanan sürücülere yönelik denetimlerin süreceğini belirtti ve trafikte önceliğin insan sağlığı ve suçlularla mücadele araçlarına verildiğini vurguladı.

09.02.2024 18:19
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen ay yurt genelinde, ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı içerisinde 81 ilde söz konusu araçları kullananlara yönelik denetimler yapıldığını belirtti.

Kontrollerde "çakar lamba" kullanan 1433 sürücüye, 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandığı ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işaretli cihazların söküldüğü bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerimiz aralıksız sürecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi trafikte önceliğimiz, 'Önce insan.' Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir."

Yerlikaya, denetimlere ilişkin görüntüler de paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Mevzuatta izin verilmeyen araçlarda ışıklı ve sesli uyarı cihazı kullananlara 9 milyon 227 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika


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