İçişleri Bakanı Yerlikaya, 15. Göç Kurulu Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyelinin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü bildirdi.

Yerlikaya, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen 15. Göç Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Göç Kurulunun gerçekleştirdiği çalışmaların önemine işaret ederek, bu toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Göçün, bugünü ve yarını da etkileyen küresel konu olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, Uluslararası Göç Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde 281 milyonun üzerinde göçmen bulunduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre ise 122 milyonu aşkın insan, ülkelerinde yaşanan zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri ve kamu düzenini bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edilmiş durumda." dedi.

" Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir"

Her 67 kişiden birinin veya tüm dünya nüfusunun yüzde 1,5'inin yurtsuz bırakıldığını, köklerinden, ana vatanlarından koparıldığını aktaran Yerlikaya, "Uluslararası göçmen ve yerinden edilmiş göçmen sayısındaki artış, göç yönetiminin küresel öncelik haline geldiğinin en büyük göstergesi. Bu, aynı zamanda planlı, stratejik ve insan odaklı göç politikasının önemini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmenlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal kalan yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 865 binini Suriyeliler, 1 milyon 66 binini ikamet izni olan yabancılar ve 190 binini uluslararası koruma altındaki yabancılar oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı olarak göçün her boyutunu, bütüncül ve stratejik bakış açısıyla yönetiyoruz. Gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki Türkiye, göç yönetiminde dünyaya model bir ülkedir. Göç yönetiminde temel ilkemiz, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayıştır."

Suriye iç savaşının, büyük acıların yanı sıra göç yönetiminde de büyük sınav olduğundan bahseden Yerlikaya, Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeliye kucak açtıklarını dile getirdi.

Yerlikaya, Türkiye'nin, en zor zamanlarında, en karanlık günlerinde Suriyelilere umut ışığı olduğuna işaret ederek, "Medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla insanlık onurunu korumanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, acılar ne kadar derin olursa olsun, adaleti, merhameti, insani değerleri vicdanın pusulası yaptık." diye konuştu.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyon

61 yıllık Baas rejiminin çöktüğünü anımsatan Yerlikaya, Suriye'deki zulmün tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk, tarihin doğru tarafında yer aldık. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı. 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı. Geri dönüşlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi, sürecin sorunsuz şekilde devam etmesi için gerekli destekleri sağlamayı sürdürüyoruz."

Düzensiz göçle mücadelede Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonu ve kolluk kuvvetlerinin kararlı çalışmaları sonucu büyük başarılar sağlandığını bildiren Yerlikaya, 2024 yılında 142 bin 536 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini kaydetti.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 7 bin 871 operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlar sonucu 5 bin 164 kişinin tutuklandığını söyledi.

81 ilde 270 mobil göç aracı

Yerlikaya, Türkiye'de ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan yeni birimleri hayata geçirerek hızlı ve etkin sınır dışı mekanizması kurduklarını dile getirerek, "Halihazırda 81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Mobil göç araçlarımızın faaliyete geçtiği, Temmuz 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık. Böylelikle 168 bin 91 yabancının düzensiz göçmen olduğunu tespit ettik. Uygulamanın başladığı ilk 3 ayda, tespit edilen düzensiz göçmen oranı yüzde 74,5 iken, bugün bu oran yüzde 2,8'e düştü." şeklinde konuştu.

Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedeflerinin Türkiye'ye yönelik "çekim gücü" oluşmasına izin vermemek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Türkiye'nin komşuları başta olmak üzere ilgili ülkelerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde işbirliğine büyük önem verdiklerini belirtti.

Göç konusuna ortak sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gerektiğini sürekli vurguladıklarını ifade eden Yerlikaya, "Ayrıca bu dönemde ülkemizdeki tüm yabancıların adres tahkikatlarını da gerçekleştirdik. Göçü, sahayı sürekli izleyerek, bilimsel araştırmalara ve analizlere dayanarak proaktif şekilde yönetiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, Yabancılar Genel Müdürlüğü bünyesinde Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanlığını kurdukları bilgisini de paylaştı.

"Yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik önemli adımlar atıldı"

Göç İdaresi Başkanlığı uzman personeli tarafından geliştirilen, yerli ve milli teknolojilerin kullanıldığını aktaran Yerlikaya, bu kapsamda son olarak yapay zeka ve ileri teknoloji ürünü GöçBİL uygulamasını GöçNet ile entegre ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 2024'te Göç İdaresi Başkanlığı arasında sağlanan sistem entegrasyonu sayesinde yabancıların kayıt dışı istihdamını engellemeye yönelik önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Göç yönetimimizi de bu hedef doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ülkemizin, uluslararası üniversite öğrencilerinin, nitelikli uzman gücü ve yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi olması hedefleri doğrultusunda düzenli göç alanında önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ticaret, turizm, çalışma, bilim, sağlık ve eğitim gibi nedenlerle ülkemize yasal yollardan gelen ve Türkiye'ye katma değer sağlayacağını düşündüğümüz yabancıların ikamet izni başvurularında bürokratik süreçleri azaltıyoruz. Bu kapsamda ülkemizde eğitim görecek uluslararası öğrencilerin ikamet izinleri konusunda Göç İdaresi Başkanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında protokol imzaladık. Bu protokol sayesinde öğrenci ikamet izni dosyaları, üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlıkları tarafından hazırlanıyor ve il göç idaresi müdürlüklerimize teslim ediliyor."

Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü sayesinde ikamet izin başvurularının noterlikler tarafından da teslim alınabildiğine değinen Yerlikaya, ayrıca Türkiye'ye nitelikli göçmen çekmek amacıyla "Tech Visa" ve "dijital göçebe" vizesi oluşturduklarını dile getirdi.

Bakan Yerlikaya, yapılan tüm çalışmalar ve uygulanan stratejiler sayesinde Türkiye'nin düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktığını sözlerine ekledi.