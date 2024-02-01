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Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonlarında yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

01.02.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonlarında yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı.

Ankara\'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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