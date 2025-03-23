İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Protestolara Tepki: 'Hukuki Sorumluluklarını Düşünsünler'

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında yaşanan protestolar esnasında Saraçhane'de gerçekleşen eylemlerde bir polis memuruna asit atıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından görüntü de paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."