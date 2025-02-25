İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit polis memuru Birol için başsağlığı mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru İbrahim Birol için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.