İçişleri Bakanı Yerlikaya: Discord ve Telegram'da Uygunsuz Paylaşım Yapan İki Çocuğun İfadeleri Alınacak - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Discord ve Telegram'da Uygunsuz Paylaşım Yapan İki Çocuğun İfadeleri Alınacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildirdi.

09.10.2024 10:39
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram uygulamalarında uygunsuz paylaşım yapan iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın X'ten yaptığı açıklamada, Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ile Telegram sosyal medya platformunda bulunan 'Hz Ebu Cehil' isimli grupta 'çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret, dini değerleri aşağılayıcı' paylaşımlar yapan A.D.C. adlı çocuğun İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince muhafaza altına alındığını belirtti. Yerlikaya, B.T. ve A.D.C.'nin ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını ifade etti.

Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız. Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Yerlikaya, dün akşam C31K isimli grubun 2 yöneticisinin yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Discord ve Telegram'da Uygunsuz Paylaşım Yapan İki Çocuğun İfadeleri Alınacak - Son Dakika

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