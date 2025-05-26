İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama Programı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama Programı\'nda konuştu Açıklaması
26.05.2025 12:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirilen sistemle, birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirilen sistemle, birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atamaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla Polis Müzesi'ndeki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının görev puanına dayalı yeni atama sistemiyle birlikte büyük bir değişime şahitlik edeceklerini söyledi.

Yapılan yeni düzenlemeyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis, başpolis ve polis rütbesindeki emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin artık "Görev Puanı" esasına göre, bilgisayar destekli, elektronik ortamda gerçekleştirileceğini aktaran Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile görev puanı sistemini getirdiklerini hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, "Bu yönetmelik, 6 Mart 2025'te, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu sistemle birlikte artık, tıpkı öğretmenlerimizde ve sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak." dedi.

Yeni atama sistemindeki görev puanının belirlenmesine ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Görev puanı, 'Günlük Görev Yeri Puanı' ile yıl içerisinde o birimde çalışılan gün sayısının çarpımıyla belirleniyor. Günlük Görev Yeri Puanı ise birinci ve ikinci bölgede bulunan illerimiz ile İstanbul ilimiz için ek puan verilmesi, Ticaret Bakanlığı Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, son 5 yıllık süreçte, tercih edilme ve atanma oranlarına göre belirlenen İl Tercih Edilme Puanı ve son 5 yıllık süreçte, birimde personel başına düşen olay sayısıyla belirlenen İş Yükü Puanı. İşte bu 4 kritere göre ortaya çıkan puanların toplamı, personelin görev puanını oluşturacak."

"Atamalar SMS yoluyla da bildirilecek"

Yerlikaya, bu sistemle birlikte artık zor şartlarda, mahrumiyet bölgelerinde görev yapan personele puan avantajı geldiğini dile getirdi.

İstanbul gibi yüksek nüfuslu, görev yoğunluğu fazla olan illerde ve şark görevinde olan personele daha fazla puan verilerek, atama sıralamasında avantajlı konuma gelmesinin sağlandığının altını çizen Yerlikaya, "İşte bugün, 2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz bu sistemle birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1707 olmak üzere, toplam 22 bin 45 polisimizin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Ali Yerlikaya, atama işlemlerinin sona ermesinin ardından personelin, atama yerlerini, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait, Personel Bilgi Sistemi üzerinden öğrenebileceğini ifade etti.

Yeni bir uygulamaya ilişkin de bilgi paylaşan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önemli yenilik daha, artık atamalar, SMS yoluyla da bildirilecek. SMS'ler de personelimize 1 saat içinde iletilecek. ve 24 saat içinde de illere, personelimizin atama yazıları sistemden gönderilecek. Reform niteliğindeki bu sistemin iki büyük faydası olacak. Artık Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, nerede ihtiyacı varsa, o ihtiyaca göre personelin atamaları ve yer değiştirmeleri sağlanacaktır. İkinci olaraksa, bu sistemle artık polis atamalarımız daha adil olacak, atamalar, eşitlik ve şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecektir."

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı atamaları yapıldı

Öte yandan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı Genel Atamalarının da gerçekleştiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığında 1874 subay, 9 bin 15 astsubay, 2 bin 557 uzman jandarma ve 23 bin 240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere toplam 1701 personelin atamalarının yapıldığını bildirdi.

Ataması yapılan personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Yerlikaya, "Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında denizde, karada, sınırda görev yapan kahraman polisimiz, kahraman jandarmamız ve kahraman sahil güvenlik komutanlığı mensuplarımız, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Atama Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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