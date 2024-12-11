İçişleri Bakanı Yerlikaya\'nın \'Siberağ-11\' Operasyonunda 46 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını, 30'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Siberağ-11' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildiğimi aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 30'unun tutuklandığını, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında cep telefonu, ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Unutmayalım, siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin, biz gereğini yapalım" dedi.