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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Nitelikli Dolandırıcılara\' yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı
16.01.2024 - 13:48,
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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