İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Nitelikli Dolandırıcılara' yönelik operasyonda 51 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler, kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-15' operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA