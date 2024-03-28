İçişleri Bakanı Yerlikaya: Seçimlerde Huzur ve Güven Sağlayacağız

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ve 28 Mayıs'ta yüzyılın son seçimini nasıl huzur ve güven ortamında yaptıysak, Allah'ın izniyle İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin mesai arkadaşımızla tüm seçim sath-ı mailinde bu huzuru da güveni de en güzel şekilde sağlayacağımıza inancımız tamdır." dedi.

Yerlikaya, Büyükçekmece Mustafa Kemal Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşan Yerlikaya, 1 Ocak'tan itibaren 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili tüm siyasi partilerin huzur ve güven ortamında seçim kampanyalarını yürüttüklerini söyledi.

Yarın ve cumartesi propaganda döneminin bitmiş olacağını, pazar günü ise artık halkın iradesinin sandığa yansıyacağını anlatan Yerlikaya, şehirlerin teslim edileceği belediye başkanlarının seçileceğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığının, seçimin huzur ve güven ortamında yapılması görevi olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Yönetimi, denetimi, kararı Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurulunun ama huzur ortamından, güven ortamından sorumlu olan benim. Ben yol arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla beraber vefamı, onlarla beraber inandığımız hizmetin tecelli etmesiyle ilgili sizlerin karşısına gelip bunları anlatıyoruz. Birileri bundan huzursuz oluyor. Onları huzursuz etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ama tavizsiz 14 ve 28 Mayıs'ta yüzyılın son seçimini nasıl huzur ve güven ortamında yaptıysak, Allah'ın izniyle İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin mesai arkadaşımızla tüm seçim sath-ı mailinde bu huzuru da güveni de en güzel şekilde sağlayacağımıza inancımız tamdır."

Yerlikaya, 4 Haziran 2023'te İçişleri Bakanı olarak yeni kabinede görev aldığını ve ilk andan itibaren terör örgütleriyle aralıksız mücadeleye devam ettiğini belirtti.

Hukuk ve insan hakları doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Devletin ve milletin iradesinden daha büyük bir güç yoktur. En büyük güç milletin kendi iradesidir. Dolayısıyla biz hükümet olarak, devlet olarak azim ve kararlılıkla tüm terör örgütleriyle ilgili daha önce 21 yıldan beri yaptığımız ve hep üzerine katlayarak gitmiş olduğumuz başarıları Allah'ın izniyle arttırarak aynı şekilde devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk askerinin kar-kış demeden terörle mücadelesine devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın huzurun yüzyılı olacağını ifade etti.

"4 Haziran'dan bugüne 421 yerel, bölgesel, ulusal çapta organize suç örgütünü çökerttik"

Yerlikaya, terör örgütlerinin yanı sıra "şehir eşkıyaları" diye tabir ettiği organize suç örgütleriyle de mücadele ettiklerini anlatarak, "Savcılıklarımızla beraber öyle bir uyum içerisinde çalışıyoruz ki 4 Haziran'dan bugüne 421 yerel, bölgesel, ulusal çapta organize suç örgütünü çökerttik, götürüp adalete teslim ettik." bilgisini verdi.

Kabinenin uyum içerisinde çalıştığının altını çizen Yerlikaya, "Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu kim rahatsız ediyorsa hiç kusura bakmasınlar. Öyle bir gücümüz var ki tepelerine biniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un dünyanın 15'inci büyük şehri ve 131 ülkeden büyük olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, 3 ay önce İstanbul'a 7 bin polis, 1800'e yakın araç verdiğini, günlük trafik devriye sayısını 395'ten 1296'ya, 1200'ün üzerinde olan asayiş devriyesini de 2 bin 400'e çıkardığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde 2023'ün ilk 75 gününde günlük 162, 2024'ün ilk 75 gününde ise günlük 98 "evden hırsızlık" olayının kayda geçtiğini aktardı.

Her gün suç oranlarıyla ilgili rakamları aldığını söyleyen Yerlikaya, 600 bin kişilik İçişleri ailesi olarak kişilere, mallara, topluma, devlete karşı suçlar, terör suçları ve zehir tacirlerine karşı mücadele ettiklerini bildirdi.

Vatandaşlardan, uyuşturucu temini, satışı veya kullanımıyla ilgili bir duyumu, görgüsü, bilgisi veya hissettiği bir durum olduğunda 112'i aramalarını isteyen Yerlikaya, "Bu, seferberlik ruhuyla yapılabilecek bir mücadele." dedi.

Şehirlerin huzuru için belediyelerin de katkı sağlaması gerektiğine işaret eden Yerlikaya, "İstanbul'da Murat Kurum kardeşimizle beraber, bu 5 yılda olmayan ama olması gerekenleri göreceksiniz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuyla her şey arzu edilen kıvama gelecek. Buna inanıyoruz." diye konuştu.