Bakan Yerlikaya, Şehit Ailesiyle İftarda Buluştu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl Gaziantep'te şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in ailesiyle iftarda bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, Ankara'da Şehit Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in ailesini ziyaret etti. Yerlikaya, şehit ailesiyle iftar yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı geçen yıl Gaziantep'te şehit düşen Emniyet Amirimiz Pilot Cemil Gülen'in Ankara'daki evinde yaptık. Annesi Hatice ablamız, babası Mehmet ağabeyimiz, şehidimizin kardeşi Metehan, yengesi Perihan, yeğenleri Deniz ve Mehmet ile birlikte mübarek Ramazan akşamında dualarımız kahramanımız içindi. Rabbim şehidimizin makamını ali kılsın, ruhunu şad eylesin. Şehitlerimizin aziz hatırası sonsuza dek yaşayacak. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin." ifadelerini kullandı.