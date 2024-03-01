İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç işlenmesini önlemek için çalışıyoruz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç işlenmesini önlemek için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç işlenmesini önlemek için çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç işlenmesini önlemek için çalıştıklarını ve yakalanan suçluları adalete teslim etmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Yerlikaya, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete açılan Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası'nın açılış töreninde konuştu ve Türkiye'nin huzuru için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, terör ve organize suç örgütlerine karşı millet iradesinin gücünü gösterdiklerini ifade etti.

01.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, günün her vaktinde suç işlenmesini önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Önleyemediysek en kısa zamanda onları yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz. Her geçen gün, bir önceki günden daha azimli, daha kararlı, daha heyecanlı gayret gösteriyoruz." dedi.

Eyüpsultan Belediyesince hizmete kazandırılan Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası'nın açılış töreninde konuşan Yerlikaya, bu ilçenin İstanbul'un kalbi olduğunu söyledi.

Yerlikaya, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile Eyüpsultan'dan tekrar aday gösterilen Belediye Başkanı Deniz Köken'e destek verilmesini istedi.

Göreve geldikleri 9 aydan bu yana gece gündüz demeden, Türkiye'nin huzuru için canla başla çalıştıklarını, hukuktan, insan haklarından, milletin rızasından ve gönlünden ayrılmamayı şiar edindiklerini kaydeden Yerlikaya, başta terör ve organize suç örgütleri olmak üzere suç işleyen herkese millet iradesinin gücünü gösterdiklerini anlattı.

Bakan Yerlikaya, "Günün her vaktinde suç işlenmesini önlemek için çalışıyoruz. Önleyemediysek en kısa zamanda onları yakalayıp adalete teslim etmek için çalışıyoruz. Her geçen gün, bir önceki günden daha azimli, daha kararlı, daha heyecanlı gayret gösteriyoruz. Desteklerinizi ve dualarınızı bizden ve bizim üzerimizden hiç eksik etmeyin." diye konuştu.

Yerlikaya, Manzaram Eyüpsultan Seyir Terası'nın turizm rehberlerinin gözde yeri olacağını da sözlerine ekledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken ise seyir terasının görevi süresince ilçeye kazandırılan 91. proje olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılarla açılış kurdelesini kesen Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet edip onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suç işlenmesini önlemek için çalışıyoruz - Son Dakika

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