İçişleri Bakanı Yerlikaya, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında 365 oda/borsa yönetim kurulu başkanlarıyla yapılan toplantıya katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Bakan Yerlikaya, "terör", "organize suçlar", "uyuşturucu", "asayiş" ve "göç yönetimi" konularında bilgilendirme yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında, TOBB çatısı altındaki 365 oda/borsanın yönetim kurulu başkanları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi. TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti. Edinilen bilgiye göre; toplantıda Bakan Yerlikaya, "terör", "organize suçlar", "uyuşturucu", "asayiş" ve "göç yönetimi" konularında bilgilendirme yaptı.