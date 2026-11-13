İçişleri Bakanlığı 64 ilde 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 64 ilde 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, 64 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. Operasyonlarda 64 bin 857 litre alkollü içki ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 64 ildeki kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu gümrük işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye'ye kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak, yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin belirlendiği aktarılan açıklamada, 64 ilde operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında 371 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Operasyonlar sonucunda 64 bin 857 litre alkollü içki, 22 milyon 116 bin 60 adet içi doldurulmuş makaron, 10 milyon 387 bin 700 adet boş makaron, 230 bin 80 paket sigara ele geçirildi. Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
İçişleri BakanlığıKaçakçılıkGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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