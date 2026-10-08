İçişleri Bakanlığı, Maltepe'de çöken binada ihmali 2 mülkiye müfettişiyle araştıracak

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.