İçişleri Bakanlığı, Maltepe'de çöken binada ihmali 2 mülkiye müfettişiyle araştıracak - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Maltepe'de çöken binada ihmali 2 mülkiye müfettişiyle araştıracak

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İçişleri Bakanlığı, Maltepe'de çöken binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğu olup olmadığını tespit için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. İnceleme, süreçlerde olası kamu görevlisi sorumluluğunun belirlenmesini amaçlıyor.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Kaynak: AA
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