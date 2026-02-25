İçişleri Bakanlığı'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığı'nda Yeni Görev Dağılımı

25.02.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi ve bağlı birimler atandı.

(ANKARA) – İçişleri Bakanlığı'na yeni atanan bakan yardımcılarının görev alanları belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nda mevcut bakan yardımcıları Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı, Bülent Turan ve Mehmet Cangir'in görev alanları netleşti. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bağlı birim ve kuruluşlara ilişkin yeni görev dağılımı belirlendi.

Buna göre;

Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'na Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bağlandı.

Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı, TBMM İlişkiler, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Araştırma ve Etütler Merkezi (AREM) bağlandı.

Bakan Yardımcısı Ali Çelik'e Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı bağlandı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'e ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı bağlandı.

Ayrıca, bakan yardımcılarından birisinin görevde bulunmaması halinde yazılış sırasına göre bir sonraki bakan yardımcısının görevi yürüteceği; Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nün ise doğrudan Bakanlık Makamına bağlı olacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni sevgili Özgür
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Şehit Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze programı netleşti Şehit Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze programı netleşti
Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var Eşi ve çocuğuyla fotoğraf paylaşan kadının düştüğü nota büyük tepki var
Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak Suudi Arabistan, golf için 6 milyar dolar yatırım yapacak
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi

23:14
Türkiye’de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
Türkiye'de dillerden düşmeyen şarkı, Tokyo sokaklarında duyuldu
22:42
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
Son videosunu yayınlayıp intihar etti
22:25
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı
Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
22:10
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı
AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
21:54
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
21:46
Esenyurt’ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi parkta önce karısını sonra kendini silahla vurdu: 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 23:46:06. #.0.4#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'nda Yeni Görev Dağılımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.