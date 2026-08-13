İçişleri Bakanlığı'ndan Operasyon: İki Suç Örgütü Lideri Yakalandı
Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Redkitler ve Erdoğan Aykut organize suç örgütlerinin ele başları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi
Kaynak: AA
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