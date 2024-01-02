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Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli polis tarafından vuruldu - Son Dakika
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Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli polis tarafından vuruldu

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde nöbet tutan polis memurları, 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve çevredeki cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Yaralı şüpheli hastanede tedavi altına alındı.

Ankara\'da İçişleri Bakanlığı önünde şüpheli polis tarafından vuruldu
02.01.2024 - 02:22,
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ANKARA'da, İçişleri Bakanlığı önündeki kulübede nöbet tutan polis memurları, 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli Y.E.Ş.'yi (29), tabanca ile bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı İçişleri Bakanlığı çevresindeki cadde ve sokaklar, yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yaralı şüpheli polis nezaretinde hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 23.30'da Vekaletler Caddesi üzerinde bulunan İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana geldi. Bakanlık girişindeki kulübede nöbet tutan polis memurlar, sırt çantası ile kendilerine yaklaşan şüpheli Y.E.Ş.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan Y.E.Ş., koşarak üstlerine gitti. Görevli polis memuru, tabancayla Y.E.Ş.'nin bacağına ateş etti. Yaralanan Y.E.Ş., etkisiz hale getirildi. Olay nedeniyle Bakanlık önünde hareketli saatler yaşanırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şüpheli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan şüphelinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

CADDE VE SOKAKLAR KAPATILDI

Bakanlık çevresinde güvenlik önlemlerini artıran polis, olayın gerçekleştiği kulübe önünde şüpheli bulunan bir otomobilde inceleme yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılamazken, İçişleri Bakanlığının bulunduğu binanın çevresindeki cadde ve sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, şüpheli hakkında ailesinin kayıp müracatında bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğünün öğrenildiğini belirterek, "Bu gece saat 23.30'da Vekaletler Caddesinde devriye görevi yapan polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

OLAN ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İçişleri Bakanlığı önünde yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin koşarak geldiği ve polis tarafından etkisiz hale getirilmesi yer aldı. Yaşanan olayla ilgili geçiş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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