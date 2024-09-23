İçki İsteyen Genç Kız, Çobanı Sopayla Dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçki İsteyen Genç Kız, Çobanı Sopayla Dövdü

İçki İsteyen Genç Kız, Çobanı Sopayla Dövdü

Kahramanmaraş'ta bir genç kız, içki almayan çobanı sopayla döverken görüntülendi. İki kardeş gözaltına alındı.

23.09.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Seçil G. (23), kendisine içki almayan çoban Nail Y.'yi (45) sopayla dövdü, kız kardeşi M.G. (17) ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y.'nin şikayeti üzerine kız kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Seçil G., hayvan otlatan çoban Nail Y.'nin yanına giderek Akifiye Mahallesi'ne gidip kendisine içki almasını istedi. Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Y.'yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. Seçil G.'nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Nail Y., "Allah'ını seversen vurma" derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle Nail Y. başından yaralandı. Seçil G. bu sırada kardeşine, "Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz" dediği görüldü. M.G. ise "Bacaklarına vur, Seçil bacaklarına vur" diye karşılık verdi. Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Y.'ye vurmaya da devam etti.

İki kardeşin bölgeden ayrılmasının ardından Nail Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Seçil G. ve kız kardeşi M.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen Nail Y. darp raporu alarak şikayetçi oldu. İfadesinde kız kardeşlerin yanına gelerek Akifiye Mahallesi'nden içki almalarını istediğini, olumsuz yanıt verince de kendisini dövdüklerini söyledi.

Seçil G. ve kız kardeşi M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Jandarma, 3-sayfa, Andırın, Güncel, Şiddet, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçki İsteyen Genç Kız, Çobanı Sopayla Dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti Fatih Erbakan, ittifak için 5 partiyi işaret etti
12:20 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasında babaya 18 yıl 9 ay, eşe ise 36 yıl hapis cezası
11:37 Adalet Bakanı Tunç’tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var
09:45 Ümraniye’de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:25 Boşuna Premier Lig demiyorlar Manchester City-Arsenal maçında çılgın son Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
21:17 Dünyaca ünlü Times Meydanı’nda ’’Türkiye’’ reklamları Dünyaca ünlü Times Meydanı'nda ''Türkiye'' reklamları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 13:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: İçki İsteyen Genç Kız, Çobanı Sopayla Dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement