İçmimarlar Oda'sından Depreme Dayanıklı Mekanlar İçin Eğitim - Son Dakika
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İçmimarlar Oda'sından Depreme Dayanıklı Mekanlar İçin Eğitim

İçmimarlar Oda\'sından Depreme Dayanıklı Mekanlar İçin Eğitim

İçmimarlar Odası, İstanbul'da deprem bilgilendirme çalışmaları yaparak dayanıklı iç mekanlar eğitimi verdi.

06.02.2025 18:16
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İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında "Depreme dayanıklı iç mekanlar" mottosuyla kentteki 16 ilçede bilgilendirme çalışması yaptı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, ilçe meydanlarında broşür dağıtan yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcileri, iç mekanları depreme dayanıklı hale getirme yöntemleri konusunda bilgi verdi.

İçmimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Herdem Süer, deprem sonrası yapılan çalışmalarda en büyük yıkımın, yapıların taşıyıcı unsurlarına verilen hasarlardan kaynaklandığının tespit edildiğini belirterek, "Halkımızın, yapıların taşıyıcı unsurlarına herhangi bir müdahale olup olmadığını kontrol etmesi ve taşıyıcılara kesinlikle müdahale etmemesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

Ölüm ve yaralanmaların yaklaşık yüzde 40'ının deprem esnasında iç mekandan çıkamamak veya eşya devrilmesinden kaynaklandığına işaret eden Süer, "Hazırladığımız animasyon ve broşürlerle evlerimizde eşyamızı nasıl sabitlememiz gerektiğini, kaçış koridorlarını nasıl oluşturacağımızı ve iç mekanları depreme nasıl hazır hale getireceğimizi anlattık." bilgisini paylaştı.

Tüm yapı tadilat projelerinde iç mimari projelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Süer, halkın Odaya kayıtlı iç mimarlardan destek almasının önemini vurguladı.

Süer, "Deprem bölgesinde yaşadığımızın bilinciyle aynı acıları tekrar yaşamamak adına 80 binin üzerinde meslektaşımızla sorumluluk almaya hazırız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçmimarlar Oda'sından Depreme Dayanıklı Mekanlar İçin Eğitim - Son Dakika

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