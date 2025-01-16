ICRC, Ateşkes Anlaşmasına Destek Verecek - Son Dakika
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ICRC, Ateşkes Anlaşmasına Destek Verecek

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin uygulanmasına yardımcı olacak.

16.01.2025 00:47
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına yardımcı olacaklarını bildirdi.

Egger, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya dair yazılı açıklama yaptı.

"ICRC, taraflarca varılan anlaşmanın uygulanmasına, esirlerin ve tutukluların evlerine getirilmesine yardımcı olmaya hazır." ifadelerini kullanan Egger, Filistinlilerin ve İsraillilerin her gün katlandıkları acının tarifinin olmadığını kaydetti.

Egger, "Esirlerin ve tutukluların evlerine dönebilmeleri için taraflarca kararlaştırılan herhangi bir serbest bırakma operasyonunu kolaylaştırmaya hazırız. Gazze'deki insani müdahalemizi büyük ölçüde artırmaya hazırız. Bu, ekiplerimizin çalışmalarını güvenli ve etkili bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak için taraflardan sürekli çaba gerektirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki sivillerin korunmaya ve insani yardıma ihtiyaçları olduğunun altını çizen Egger, bu anlaşmanın yeni bir başlangıç olması temennisinde bulundu.

Egger, "Sivillerin hayatları korunmalı ve ihtiyaçları ön planda olmalı. Önümüzdeki günler kritik ve tarafların taahhütlerine uymalarını bekliyoruz. Anlaşma memnuniyetle karşılansa da bu son değil. Ele alınması gereken muazzam insani ihtiyaçlar var. Bu aylar, hatta yıllar sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

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