 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İDDEF, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

İDDEF, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2023 yılında Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu. Ayrıca, çeşitli yardım projeleriyle çatışma ve afet bölgelerindeki mazlum ve mağdurlara yardım ulaştırdı.

İDDEF, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu
25.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:17
Abone Ol

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2023 yılında 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da külliye, cami, mescit ve ders halkalarıyla eğitim hizmeti veren İDDEF, 2023 yılında onlarca kalıcı eser inşa etti.

Bazı ülkelerde gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu yapan Federasyon, çatışma ve afet bölgelerindeki mazlum ve mağdur 353 bin kişiye yardım ulaştırdı.

İDDEF, 56 ülke ve 310 bölgede 850 bin kişi için iftar ve sahur, 45 bin çocuk için bayramlık kıyafet, 850 bin 320 kişiye zekat ve fitre, 100 bin aileye de kumanya verdi.

Yıl boyunca toplam 101 bin 921 kurban hissesini 47 ülke ve 300 bölgede 3 milyon 412 bin ihtiyaç sahibine teslim eden, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açan Federasyon, 200 binden fazla kişiyi temiz su ile buluşturdu.

Bu kapsamda Afrika ve Asya'da 4 bin 793 su kuyusu açıldı, medrese, mescit ve cami gibi 44 yeni kalıcı eser yapıldı.

Bugüne kadar toplam 142 projeye imza atan Federasyon, Afganistan'da Deprem Konutları Projesi kapsamında 50 konut, Suriye'de "Kemmune Briket Evleri" Projesi'nde de 80 dairenin inşasını tamamladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İDDEF, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu - Son Dakika


15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:47:02. #1.13#
SON DAKİKA: İDDEF, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement