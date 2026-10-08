İddiaya göre Beşiktaş\'ta onarılan yolda yeniden çökme oldu, araç geçmemesi kazayı önledi

İddiaya göre Beşiktaş'ta onarılan yolda yeniden çökme oldu, araç geçmemesi kazayı önlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Akatlar'da Selçuklar Sokak'ta saat 16.30 sıralarında yolda çökme meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 1 ay önce de çöken ve tamir edilen noktada yeniden çökme olurken, araç geçmemesi olası kazayı önledi; polis yolu şeritle kapatıp belediye onarım başlattı.
Beşiktaş'ta yolda çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi.
BİR AY ÖNCE DE AYNI NOKTADA ÇÖKME OLMUŞ
Olay, saat 16.30 sıralarında Akatlar Mahallesi Selçuklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce de çökmenin meydana geldiği noktada yapılan tamirat çalışmasına rağmen bugün yeniden çökme meydana geldi. Bu sırada sokaktan herhangi bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis çökmenin meydana geldiği noktayı şeritle kapatırken, belediye ekipleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.
BİRKAÇ DAKİKA ÖNCE OKUL SERVİSİ GEÇTİ
Çevrede bulunan esnaf Hamdi Örenç, "Birkaç dakika önce bir okul servisi geçti. Servis geçti ondan sonra çöktü. Bir ay önce biz telefon açtık gelip yama yaptılar" dedi.
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