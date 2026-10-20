İddiaya göre Kartal'da yoğun trafikte ceza yememek isteyen yolcu ön plakayı söktü - Son Dakika
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İddiaya göre Kartal'da yoğun trafikte ceza yememek isteyen yolcu ön plakayı söktü

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İddiaya göre dün saat 16.00 sıralarında Kartal'da D-100 Karayolu'nda yoğun trafikte beklemek istemeyen otomobil sürücüsünün yanındaki yolcu, ceza yememek için ön plakayı söktü. Otomobil emniyet şeridine girip uzaklaşırken o anlar araç kamerasına yansıdı.

KARTAL'da oluşan trafikten kaçmak isteyen otomobildekiler, ceza yememek için aracın ön plakasını söktü. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Soğanlık Mahallesi Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğunlaşan trafikte beklemek istemeyen otomobil sürücüsünün yanındaki yolcu araçtan inerek otomobilin ön plakasını söktü. Otomobil daha sonra emniyet şeridine girerek hızla uzaklaştı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
D-100 KarayoluGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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