İdlib'de Sağlık Krizi: BM Desteği Azalıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İdlib'de Sağlık Krizi: BM Desteği Azalıyor

İdlib'deki hastaneler, BM desteğinin azalmasıyla sağlık hizmetlerinde büyük zorluklarla karşılaşıyor.

14.09.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık kuruluşlarına verdiği desteği azaltması, sağlık sektörünü çökme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi.

İdlib'de onlarca hastane ve sağlık ocağı, BM'nin aracı kurumlarının sağladığı destek sayesinde ayakta durabiliyor.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2024 yılının ilk aylarından itibaren İdlib'de sağlık kuruluşlarına sağladığı maddi ve lojistik desteği azalttı.

Haziran 2024 itibarıyla İdlib'de maddi ve lojistik destek alamayan hastane ve sağlık ocaklarının sayısı 100'e ulaştı.

Öte yandan, Körfez ülkelerinden yardım dernekleri ve bazı uluslararası kuruluşlardan alınan destek sayesinde İdlib'de 60 sağlık kurumu sağlık hizmeti vermeyi sürdürüyor.

İdlib Sağlık Müdürü Züheyr Harrat, AA muhabirine kentteki 40 sağlık kuruluşunun BM'den destek alamadığını ve Haziran 2024'den itibaren bölgedeki sağlık sektörünün büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Harrat, "6 Şubat'taki deprem sonrası sağlık sektöründe sıkıntılar arttı. Çok sayıda personel kaybettik. Hastane ve sağlık ocağı hasar gördü. Deprem ve üzerine kısmen azalan veya kesilen destek sorunu ile sağlık alanındaki sorunların boyutu giderek büyüdü." dedi.

Bab el-Hava Hastanesi, El-Eml Ortopedik Hastanesi, Kafr Taharim Hastanesi, Şam Cerrahi Hastanesi, Şafak Cerrahi Hastanesi ve Selkin Hastanesi'nin destek almadığını anlatan Harrat, "Aralarında büyük 5 hastanenin bulunduğu bu kuruluşlarda sadece acil düzeyde sağlık hizmeti veriliyor. Bu hizmetlerin durması halinde bölgede salgın hastalıklarının baş gösterme riski artıyor." diye konuştu.

Harrat, Körfez ülkeleri ve Avrupa'daki destekçilerle görüşmeler sonucunda özellikle hayati öneme sahip bazı tesislere yeniden destek sağlandığını belirterek, "Şu anda 40'tan fazla sıkıntı yaşanan tesis, dayanışma ve kampanyalar sayesinde sağlanan özel fonlar aracılığıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Acil düzeydeki hizmetlerin tamamen durması halinde salgın hastalıklarının yayılabileceğini dile getiren Harrat, dünya genelinde Kovid-19, Kolera ve M çiçeği hastalığı gibi salgınların da İdlib gibi yüksek popülasyona sahip bölgede riskin artması anlamına geldiğini vurguladı.

Harrat, gönüllü çalışanlarla hizmetleri asgari düzeyde sürdürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sürdürülebilir çözümler bulmaya odaklanıyoruz. Tüm ortaklarımızla işbirliği yaparak gönüllü çalışmalarla tesislerdeki destek açığını kapatmak için gereken ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.

"Diyaliz cihazları bir hafta çalışmazsa ölürüz"

Yaklaşık 9 yıldır diyaliz tedavisi gören Eyman Kayyal, desteğin kesilmesinden sonra çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kayyal, "Önce Allah'ın ve sonra Bab el-Hava Hastanesinin lütfuyla hayata tutunuyoruz. Eğer hastanelere destek kesilirse hastalar nereye gidecek? Bu hastalık çok zor. Diyaliz olmadan yaşayamayız. Yetkili mercilerden hastanelere tekrar destek sağlamalarını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Sağlık Ocağı, Hastane, Sağlık, Güncel, Suriye, Deprem, Dünya, idlib, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de Sağlık Krizi: BM Desteği Azalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:32:47. #1.13#
SON DAKİKA: İdlib'de Sağlık Krizi: BM Desteği Azalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement