İdlib'de Yahya Havva Konseri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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İdlib'de Yahya Havva Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

İdlib\'de Yahya Havva Konseri Coşkuyla Gerçekleşti

Syria Relief'in düzenlediği Yahya Havva konseri, İdlib'de binlerce kişinin katılımıyla renkli geçti.

22.12.2024 22:16
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İdlib'de, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan insani yardım kuruluşu Syria Relief tarafından organize edilen ve binlerce kişinin katıldığı Yahya Havva konseri, renkli görüntülere sahne oldu.

Muhalif grupların ülke idaresini ele aldığı Suriye'de hayat normale dönerken halk, kutlamalarını sürdürüyor.

İdlib'de Syria Relief'in organize ettiği ve Suriyeli ünlü sanatçı Yahya Havva'nın sahne aldığı konser, büyük ilgi gördü.

Ellerinde Suriye devrimi bayrağı taşıyan binlerce kişinin katıldığı konserde, "devrim" ve "direniş" marşları söylendi.

Olaysız sona eren konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Dün de Halep'te Syria Relief'in organizasyonuyla düzenlenen konserde Yahya Havva sahne almıştı. Yaklaşık 4 saat süren konserde, binlerce kişi doyasıya eğlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdlib'de Yahya Havva Konseri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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