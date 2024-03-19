İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Sahur Vaktinde Saldırılar - Son Dakika
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İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Sahur Vaktinde Saldırılar

Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 14 bölgeye sahur vaktinde çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Rejim güçleri, sivil yerleşimlere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan Astana toplantısında belirlenen gerginliği azaltma bölgeleri anlaşmasına rağmen Şam yönetimi ve destekçileri saldırıları sürdürerek İdlib'e yönelmiştir. Bu süreçte yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.

19.03.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
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Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 14 bölgeye sahur vaktinde çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Suriye ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, sivil yerleşimlere sahur vaktinde karadan karaya atış yapılan silahlarla çok sayıda saldırı düzenledi.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep'in Daret İzze ilçesi, Takad, Kefernuran, İrhab, Kefrenteyin, Kebbeşin, Şeyih Suleyman, el-Vasata ile İdlib'in Sermin beldesi, Zerdene, Teftenez, Taoum, Maratnasan ve Afes köylerini hedef aldı.

Saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, İdlib, Rusya, İran, Dış Politika, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Sahur Vaktinde Saldırılar - Son Dakika

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