İDOB, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Vatan Uğruna' konseri düzenliyor

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Vatan Uğruna" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'ndeki konser, 15 Temmuz'da 20.00'de gerçekleştirilecek.

Ahmet Adnan Saygun, Muammmer Sun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı ve İbrahim Yazıcı'nın eserlerinin yanı sıra konserde Wolfgang Amadeus Mozart, George Friedrich Handel ve Jean-Baptiste Lully'nin eserleri enstrümantal olarak seslendirilecek.

Sanatçı Fuat Kılıç Aslan, Eda Buharalı, Şahin Dedemen ve Esen Demirci ile obuada Salih Necdet Coşkun, klarnette Merve Türkmen, fagotta Banu Kara, trompotte Yiğit Aytek Gültekin, trombonda Ali Ulusoy, tubada Sercan Danışman, piyanoda ise Efe Gerdanoğlu sahne alacak.