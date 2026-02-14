İDOB'dan Yeni Eserlerin Prömiyeri - Son Dakika
İDOB'dan Yeni Eserlerin Prömiyeri

İDOB'dan Yeni Eserlerin Prömiyeri
14.02.2026 09:49
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Deli Dumrul' ve 'Tehlikeli Oyun'un dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), çağdaş opera eserlerinden "Deli Dumrul" ve "Tehlikeli Oyun" eserlerinin dünya prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirdi.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, "Tehlikeli Oyun"un prömiyer temsili, yakın zamanda hayatını kaybeden geçmiş dönem İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı ve akademisyen Prof. Mesut İktu anısına sahnelendi.

Prömiyerde konuşan İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Caner Akgün, tarihi bir akşama tanıklık ettiklerini belirtti.

Kuşaktan kuşağa opera geleneğinin devam etmesinin yeni eserlerin oluşmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Üzerinde yaşadığımız coğrafya, tarihi, felsefi ve edebi zenginliğimiz, bütün sanat eserlerinin toplamı niteliğindeki opera kavramının yeni eserler yaratmasıyla yaşıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, kültür ve sanat alanında Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri doğrultusunda en önemli ve en nitelikli işi yapıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumu doğru ve çeşitli besleyebilen eserler de böyle ortaya çıkıyor. Bütün bunların ışığında kurumumuza ve değerlerimize büyük hizmetleri olan, yakın zaman önce kaybettiğimiz, değerli bariton, sanat insanı, bize harika değerler bırakan Prof. Mesut İktu'ya bu akşamı ithaf ediyoruz. Onun bıraktığı emaneti geleceğe taşıyacağız."

"Tehlikeli Oyun" hakkında"

Librettosu Mehmet Ergüven tarafından kaleme alınan ve Mesruh Savaş'ın müziğiyle ilk kez sahneye taşınan "Tehlikeli Oyun", iki kişi arasında geçen bir ilişkinin kapalı bir mekanda psikolojik hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.

Hikayesi 1920'lerde bir hapishanenin görüş salonunda geçen eserin kadın ve erkek arasındaki diyaloglar üzerine kurulu yapısı, farklı bestecilerden alıntı içeren bölümler, çiftin geçmişine ve ilişkilerine dair anıları yansıtan siyah beyaz kısa film sahneleriyle destekleniyor.

Nazlı İktu'nun sahneye koyduğu eserde, İDOB orkestrasını Murat Kodallı yönetiyor. Dekor ve kostüm tasarımına ise Nilsu Baldan, ışık tasarımına Bersan Baş imza attı. Eserde solistler Şebnem Ağrıdağ Kışlalı ve Alper Göçeri sahnede yer aldı.

"Deli Dumrul" hakkında"

Sinan Bayraktar'ın librettosunu yazdığı, başarılı bestecilerinden Çetin Işıközlü'nün melodileriyle zenginleşen "Deli Dumrul", bale ağırlıklı yapısıyla dikkati çeken ilk opera eseri olma özelliğini taşıyor.

Dede Korkut'un hikayesi olan "Deli Dumrul", Türk sineması ve tiyatrosunun dramatik anlatım geleneğinden beslenen bir sahneleme sunuyor. Türkiye'nin ilk tek kişilik operası olan eser, şiirsel olarak kurgulanmış bir anlatı olma özelliğini taşıyor.

Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserde, İDOB Orkestrası'nı Murat Kodallı yönetti. Dekor ve kostüm tasarımını Tan Ergin, ışık tasarımını Gürkan Dökmetaş, koreografileri Deniz Özaydın hazırladı.

"Deli Dumrul" rolünde Burak Kul'un olduğu prömiyerde, dansçı olarak Tuğrul Savaşçı, Cansın Kaleci ve Deniz Özaydın sahneye çıktı."

Eserin 17 Şubat'taki temsili ise geçmiş dönem İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni, opera sanatçısı Sedat Öztoprak'a vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla ithaf edilecek.

İki eser yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda 20, 24 ve 27 Şubat ile 13 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

