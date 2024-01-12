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İDOB, Mezopotamya'dan Ege'ye Konseri Düzenliyor - Son Dakika
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İDOB, Mezopotamya'dan Ege'ye Konseri Düzenliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Mezopotamya'dan Ege'ye' adlı konser düzenleyecek. Konserde, tenor Mert Süngü, Handel, Traetta, Gluck, Rossini ve Offenbach'ın eserlerini seslendirecek. Ayrıca Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da yer alacak.

İDOB, Mezopotamya\'dan Ege\'ye Konseri Düzenliyor
12.01.2024 - 15:16,
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 16 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda " Mezopotamya'dan Ege'ye" adlı konser verecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde Mezopotamya'dan başlayıp Türkiye topraklarına kadar uzanan operatik hikayeler ele alınacak.

Konserde, besteciler George Frideric Handel, Tommaso Traetta, Christoph Willibald Gluck, Gioacchino Rossini ve Jacques Offenbach'ın eserlerinden seçilen parçaları tenor Mert Süngü seslendirecek.

Ayrıca konsere Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın anlatımı ve piyanist Fügen Yiğitgil'in performansı da katkı sağlayacak.

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Kaynak: AA
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