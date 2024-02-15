İDOB, Rossini\'nin II. Mehmet operasını AKM\'de sahneleyecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 24 Şubat'ta, Gioachino Rossini'nin en yenilikçi ve iddialı operası olarak değerlendirilen "II. Mehmet" (Maometto II) operasını Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşturacak.
İDOB'un açıklamasına göre AKM'nin Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek opera, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Venedik Cumhuriyeti hakimiyetindeki Eğriboz (Negroponte) adasını kuşatması (1470) sırasında aşık olduğu Anna'nın hikayesini konu alıyor.
Türkiye'de ilk olarak 3 Kasım 1990'da AKM'de Türkçe sahnelenen eser, 34 yıl sonra orijinal dilinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden seyirci karşısına çıkacak.
Eserde II.Mehmet rolünü Burak Bilgili ve Doğukan Özkan, Anna rolünde Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay, Calbo rolünde Barbora Hitay, Asude Karayavuz ve Esen Demirci, Paolo Erisso rolünde Mert Süngü ve Ufuk Toker, Condulmiero rolünde Berk Dalkılıç ve Yoel Keşap, Selim rolünde ise Hazal Ata ve Anıl Önder dönüşümlü olarak rol alıyor.
Eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Ahmet Defne hazırladı.
İDOB Korosunu Paolo Villa'nın yönettiği eserde, koreografiyi ise Nil Berkan üstlendi.
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