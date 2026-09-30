İdris Şahin, denetim mekanizmalarını eleştirdi, DDK'ya fon incelemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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İdris Şahin, denetim mekanizmalarını eleştirdi, DDK'ya fon incelemesi çağrısı yaptı

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İdris Şahin, denetim mekanizmalarını eleştirdi, DDK\'ya fon incelemesi çağrısı yaptı
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, futbol, ekonomi ve kamudaki gelişmelerin denetim sorununa işaret ettiğini söyledi. Şahin, DDK'nın fon incelemesinin hiçbir ilişki ağı gözetilmeden yürütülmesini isterken 'Hile sahada, vurgun kasada' düzenini eleştirdi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, futboldaki hakem tartışmalarından fon soruşturmalarına ve Sayıştay bulgularına kadar son dönemde gündeme gelen gelişmeler üzerinden denetim mekanizmalarını eleştirdi. Şahin, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) fonlara ilişkin incelemesinin hiçbir makam veya ilişki ağı gözetilmeden yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, "'Hile sahada, vurgun kasada' anlayışıyla kurduğunuz düzeni de sizi de bu milletin iradesiyle uğurlayacağız" dedi.

İdris Şahin, futbol, sermaye piyasaları, kamu kaynaklarının denetimi ve siyasi sorumluluğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'de farklı alanlarda peş peşe yaşanan gelişmelerin bir denetim sorununa işaret ettiğini ifade eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de artık her güne yeni bir skandalla uyanmıyoruz, doğrudan çürümüş bir düzenin altında nefessiz kalıyoruz! Futboldan ekonomiye, kamudan siyasete kadar her yer elimizde dökülüyor. Medya yazmaktan, millet duymaktan bıktı ama bunlar hayatın her alanına hile sokmaktan bir türlü usanmadı! Daha ligin başında, Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki o skandal hakem yönetimine isyan ederken 'Bu hakemlerle sezon sonu nasıl gelecek?' diye boşa sormamıştık. Meğer sezon sonunu beklemeye bile gerek kalmamış! O gün o hakeme tam not veren sözde gözlemci bugün 'Hakemler Dosyası' soruşturmasında gözaltında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı da aynı tablonun tam ortasında duruyor.

Biz o gün sadece hatalı bir karara değil, o hakemi koruyan, kollayan, aklayan o sisteme itiraz ediyorduk. Bu ülkede insanların kafasını biraz olsun dağıttığı, dertlerini unutup heyecanla beklediği bir futbol vardı; oraya bile hile soktunuz, oranın bile huzurunu bırakmadınız! Ama unutmasınlar, bu düzende hakemler için de bu çarkı kuranlar için de o düdük bir gün son kez çalacak. 'Hile sahada, vurgun kasada' anlayışıyla kurduğunuz düzeni de sizi de bu milletin iradesiyle uğurlayacağız.

Sadece futbol mu battı sandınız? Ekonomide taş üstünde taş kalmadı. Yüz binlerce vatandaşın dişiyle tırnağıyla biriktirdiği paraların döndüğü fonlarda aylar boyunca çevrilen dolapları, peş peşe gelen soruşturmaları ve tasfiyeleri zaten konuşuyoruz. Günlerdir yalnızca adli soruşturmanın yetmeyeceğini, devletin kendi denetim mekanizmalarının da acilen devreye girmesi gerektiğini haykırıyorduk. DDK'nın inceleme başlatması geç kalınmış ama mecbur bir adımdır. Şimdi o soruşturma hiçbir makamı, hiçbir ilişki ağını gözetmeden sonuna kadar yürütülmelidir. Geçen hafta da kaleme aldığımız üzere, kamunun hali ayrı bir facia. Sayıştay her yıl binlerce bulguyla kamu kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini kalem kalem ortaya koyuyor. Ancak vatandaşın görmek istediği sadece bu tespitlerin raporlara yazılması değil, ortaya çıkarılan yanlışların ardından ne yapıldığıdır.

Siyasette sorumluluk meselesi ise bambaşka bir boyutta. Bir dosya büyüyüp kamuoyunun önüne saçıldıktan sonra kameralar karşısına geçip masal anlatmak, aylar boyunca işlemeyen denetimin yerini tutmaz. Siyasi sorumluluk, kriz ortaya çıktıktan sonra geçiştirme açıklamalar yapmakla değil, o krizin büyümesine imkan vermeyecek kurumları hakkıyla çalıştırmakla yerine getirilir. Türkiye'nin ihtiyacı, skandal patlak verdikten sonra uyanan bürokrasi değil, yanlışlar büyümeden önce görevini yapan, kimseye göre eğilip bükülmeyen sağlam kurumlardır. Adaletin ipini çekenler bilsinler ki bu devran böyle dönmez. O son düdük çaldığında halka hesap vereceksiniz."

Kaynak: ANKA
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